Трамп ответил на вопрос о затягивании разрешения конфликта на Украине

Трамп заявил, что Россия не затягивает разрешение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос, затягивает ли Россия разрешение конфликта на Украине, заявил, что верит в желание президента РФ Владимира Путина добиться мира. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, самого Путину уже «достаточно» боевых действий. «Это продолжается три года», — отметил Трамп.

19 мая состоялись телефонные переговоры Трампа и Путина, во время которых обсуждалось мирное урегулирование на Украине. Они продлились более двух часов. Лидеры договорились иногда созваниваться. Помощник Путина Ушаков назвал диалог политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».

