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01:06, 20 мая 2025Мир

Трамп рассказал о своих ожиданиях от разговора с Путиным

Трамп допускал, что в разговоре с Путиным услышит о его желании «забрать все»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп рассказал, что ожидал в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным по Украине услышать от него о желании Москвы «забрать все». Американского лидера цитирует РИА Новости.

«Я сказал, что пришло время остановить это, и он [Путин] хочет остановить это. Думаю, очень высоки были шансы, что он скажет, что хочет забрать все», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что не ждал, что стороны конфликта остановят боевые действия на время переговоров. «Это война, никто не говорил, что она остановится», — добавил президент.

Телефонные переговоры лидеров России и США состоялись 19 мая. Стороны общались более двух часов. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».

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