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01:17, 20 мая 2025Мир

Трамп заявил о наличии красной линии касательно усилий США по Украине

Трамп заявил, что у него есть красная линия касательно усилий США по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии у него красной линии касательно усилий Соединенных Штатов по Украине, его слова приводит РИА Новости.

«У меня есть определенная линия, но я не хочу говорить, в чем заключается этот план, потому что, по-моему, это еще больше усложнит переговоры», — сказал глава Белого дома, не приводя иных подробностей.

Трамп также заверил, что американских солдат на Украине нет и не будет. Он подчеркнул, что «ставки все равно высоки, объем финансов, который был вложен, сумасшедший».

Вот это да!
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