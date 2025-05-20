Трамп заявил о наличии красной линии касательно усилий США по Украине

Трамп заявил, что у него есть красная линия касательно усилий США по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии у него красной линии касательно усилий Соединенных Штатов по Украине, его слова приводит РИА Новости.

«У меня есть определенная линия, но я не хочу говорить, в чем заключается этот план, потому что, по-моему, это еще больше усложнит переговоры», — сказал глава Белого дома, не приводя иных подробностей.

Трамп также заверил, что американских солдат на Украине нет и не будет. Он подчеркнул, что «ставки все равно высоки, объем финансов, который был вложен, сумасшедший».