Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:04, 20 мая 2025Путешествия

Турист найден бездыханным при загадочных обстоятельствах в ванной гостиничного номера

Daily Mail: 43-летний турист найден бездыханным в номере отеля в Турции
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Туриста нашли бездыханным при загадочных обстоятельствах в ванной комнате гостиничного номера в Турции. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 43-летний британец остановился в отеле в районе Конаклы города Аланья. Его обнаружили неподвижно лежавшим в ванной, персонал сразу вызвал полицию. Судмедэксперт назвал случившееся с мужчиной подозрительным. Ведется расследование.

Ранее австралийский турист пропал без вести во время прогулки в Таиланде. Позже его тело обнаружили дрейфующим по волнам недалеко от берега.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все будет под российским флагом». Опубликовано предсказание Жириновского о судьбе Украины и переговорах Путина с Трампом

    Кандидатов в президенты Польши призвали подписать антиукраинскую декларацию

    Жительница Донецка пожаловалась на приезжающих в город мигрантов

    Россиянам рассказали о возможности законно списать долги за ЖКУ

    Единственную картину Паши Техники продали за миллионы

    Суд изменил меру пресечения забиравшему миллионы рублей начальнику российского УФСИН

    Стала известна дата запуска миссии Tianwen-2 к квазиспутнику Земли

    Раскрыты подробности массового отравления шаурмой под Москвой

    Россиянку осудили за поджог АЗС под влиянием мошенников

    Оценена вероятность падения цен на жилье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости