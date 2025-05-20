Турист найден бездыханным при загадочных обстоятельствах в ванной гостиничного номера

Туриста нашли бездыханным при загадочных обстоятельствах в ванной комнате гостиничного номера в Турции. Об этом сообщает Daily Mail.
Уточняется, что 43-летний британец остановился в отеле в районе Конаклы города Аланья. Его обнаружили неподвижно лежавшим в ванной, персонал сразу вызвал полицию. Судмедэксперт назвал случившееся с мужчиной подозрительным. Ведется расследование.
Ранее австралийский турист пропал без вести во время прогулки в Таиланде. Позже его тело обнаружили дрейфующим по волнам недалеко от берега.