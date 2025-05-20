В Британии обвинили Трампа в отказе от Украины

FT: Трамп оставил Украину на милость России

Президент США Дональд Трамп отказался от Украины и больше не собирается выступать посредником в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. Об этом заявила британская газета Financial Times.

Авторы материала выразили огорчение тем, что Трамп в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным не оказывал на него давление. «Президент [Трамп], который обещал положить конец войне на Украине в первый день своего второго срока, похоже, умыл руки и оставил Украину на милость России», — пишет газета.

В статье предполагают, что американский лидер уже готов «продать» Киев и начать сотрудничество с Москвой. «Этот звонок Трампу стал победой Путина», — сказал бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 19 мая. Трамп заявил, что переговоры прошли «очень хорошо».