В ЕС решили сократить число иностранных делегаций из-за нехватки денег

Politico: В ЕС сократят число иностранных делегаций из-за урезания бюджета

Европейский союз (ЕС) намерен сократить число иностранных делегаций и местных сотрудников на фоне урезания бюджета и смены приоритетов во внешней политике. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Дипломатическое ведомство ЕС готово сократить около 10 иностранных делегаций и около 100 местных сотрудников на фоне уменьшения бюджета и более масштабных перестановок», — сказано в сообщении.

Ожидается, что подобные меры коснутся в первую очередь стран, представляющих меньший интерес для объединения, — например, Белоруссию и Лесото. По данным источников, сокращение численности персонала, вероятно, будет проходить в два этапа — в 2026 и 2027 годах.

Ранее появилась информация, что представители Еврокомиссии (ЕК) понизили прогноз роста экономики Евросоюза (ЕС) в 2025 году до 1,1 процента. Предыдущая оценка предполагала рост экономики ЕС в 2025-м на 1,5 процента.