В Италии раскрыли план Трампа по Украине

Fatto Quotidiano: Трамп намерен переложить на Европу расходы на Украину

Президент США Дональд Трамп намерен переложить на страны Европы все расходы на Украину. Его план раскрыл итальянский политик Паоло Ферреро в статье для Il Fatto Quotidiano.

По его словам, Трамп также хочет наладить отношения с Россией. Разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным обнажил идиотизм правящих элит Европы, добавил автор статьи.

«В течение нескольких месяцев Трамп предлагал начать переговоры с Россией о прекращении конфликта на Украине. В ответ европейские элиты по-разному выступали против, запустив план перевооружения стоимостью 800 миллиардов евро и создав "коалицию желающих"», — указано в материале.

Ранее Трамп одним словом ответил на вопрос о введении санкций против России. «Посмотрим», — сказал он.