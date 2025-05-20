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21:08, 20 мая 2025Мир

В Италии раскрыли план Трампа по Украине

Fatto Quotidiano: Трамп намерен переложить на Европу расходы на Украину
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Samuel Corum / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп намерен переложить на страны Европы все расходы на Украину. Его план раскрыл итальянский политик Паоло Ферреро в статье для Il Fatto Quotidiano.

По его словам, Трамп также хочет наладить отношения с Россией. Разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным обнажил идиотизм правящих элит Европы, добавил автор статьи.

«В течение нескольких месяцев Трамп предлагал начать переговоры с Россией о прекращении конфликта на Украине. В ответ европейские элиты по-разному выступали против, запустив план перевооружения стоимостью 800 миллиардов евро и создав "коалицию желающих"», — указано в материале.

Ранее Трамп одним словом ответил на вопрос о введении санкций против России. «Посмотрим», — сказал он.

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