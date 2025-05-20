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05:03, 20 мая 2025Россия

В Курской области обнаружили сотни тел солдат ВСУ

РИА Новости: В приграничных селах Курской области остаются сотни тел солдат ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

В приграничных селах Курской области, где проходили боевые действия, остаются сотни тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

При этом большое количество тел украинских солдат невозможно эвакуировать из-за постоянных обстрелов с украинской стороны.

«ВСУ препятствуют эвакуации тел, а также уничтожают обстрелами и сбросами с дронов тела погибших сослуживцев, чтобы родные не смогли узнать их судьбу», — отмечает агентство.

Ранее в сети появилась фотография с телом погибшего бойца ВСУ, брошенным на границе с Курской областью. На снимке видно лежащего возле машины мужчину в камуфляже. На транспортном средстве заметны повреждения. Двери автомобиля раскрыты, а над кабиной висят две каски.

Вот это да!
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