В МИД России назвали ключевой итог разговора Путина и Трампа

Мирошник: Главным итогом разговора Путина и Трампа стало углубление диалога

Состоявшийся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа привел к углублению диалога между двумя геополитическими игроками. Таким мнением поделился посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

«Ключевой итог переговоров между президентами США и России заключается в констатации углубления и расширения диалога между лидерами двух крупнейших геополитических игроков», — заявил чиновник.

Он отметил, что лидеры двух стран, вопреки ожиданиям, обсуждали не только украинский конфликт, но и отношения России и США, а также геополитические вопросы, затрагивающие интересы обоих государств. «То есть обсуждалось широкое число вопросов, которые касаются двух крупных геополитических игроков», — резюмировал Мирошник.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая. Он продлился два часа. Американский лидер заявил, что переговоры прошли очень хорошо.