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23:03, 20 мая 2025Россия

В Москве мужчина вышел на улицу с ножом и начал угрожать зарезать девушку

Shot: В Северном Тушино вооруженный ножом мужчина угрожает зарезать девушку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Москве вооруженный ножом мужчина угрожает зарезать девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, публикуя кадры с места событий.

Мужчина был замечен во дворе многоэтажного дома на Туристской улице. Очевидцы рассказали, что он постоянно разговаривает по телефону и выкрикивает нецензурные фразы в адрес какой-то девушки. При этом мужчина ходит по двору и точит нож.

По предварительным данным, он является одним из жителей дома.

Ранее стало известно, что в Чечне мужчина напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы. Ответным огнем его ликвидировали.

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