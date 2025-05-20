В Москве мужчина вышел на улицу с ножом и начал угрожать зарезать девушку

Shot: В Северном Тушино вооруженный ножом мужчина угрожает зарезать девушку

В Москве вооруженный ножом мужчина угрожает зарезать девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, публикуя кадры с места событий.

Мужчина был замечен во дворе многоэтажного дома на Туристской улице. Очевидцы рассказали, что он постоянно разговаривает по телефону и выкрикивает нецензурные фразы в адрес какой-то девушки. При этом мужчина ходит по двору и точит нож.

По предварительным данным, он является одним из жителей дома.

Ранее стало известно, что в Чечне мужчина напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы. Ответным огнем его ликвидировали.