Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:31, 20 мая 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского огорчились из-за Трампа

Подоляк: Звонок Трампа Путину не изменил ситуацию с военным конфликтом
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что звонок американского лидера Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину не изменил ситуацию с военным конфликтом. Об этом он написал в Telegram-канале.

Вот это да!

По его словам, позиции сторон не изменились: Украина, как и раньше, настаивает на немедленном прекращении огня, Европа полностью поддерживает Киев, Россия требует устранить первопричины конфликта. Он добавил, что США уверены, что Россия готова выйти из конфликта ради интересов бизнеса.

Ранее европейские чиновники оценили телефонный разговор Путина и Трампа как крупную победу для России, а также выразили опасения, что США могут отказаться от поддержки Украины. Также неназванный высокопоставленный европейский дипломат указал на то, что прошедшая беседа глав государств может сигнализировать о том, что Вашингтон «намерен отойти» от поддержки Киева.

До этого Зеленский раскрыл свою просьбу к Трампу перед звонком Путину. Он попросил президента США Дональда Трампа не принимать решений об Украине без Украины.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Знаешь, кто моя мама?» Вологодскую чиновницу уволили из-за скандального видео ее дочери про СВО. Что в нем было?

    В Германии предложили ввести еще больше санкций против России

    Объявленного Россией в розыск бывшего сенатора обвинили в шести эпизодах мошенничества

    Этническая ОПГ приготовила 51 килограмм наркотиков в российском селе и попалась

    Опытная путешественница описала пять популярных мест фразой «никогда бы не вернулась»

    В Эстонии заявили об освобождении задержанного Россией танкера

    Звезду реалити-шоу госпитализировали во время отпуска

    В Госдуме захотели запретить благотворительные сборы на личные карты россиян

    Овечкина заметили в казино в США

    54-летняя Клаудия Шиффер снялась в откровенном боди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости