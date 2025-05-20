В офисе Зеленского огорчились из-за Трампа

Подоляк: Звонок Трампа Путину не изменил ситуацию с военным конфликтом

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что звонок американского лидера Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину не изменил ситуацию с военным конфликтом. Об этом он написал в Telegram-канале.

Вот это да!

По его словам, позиции сторон не изменились: Украина, как и раньше, настаивает на немедленном прекращении огня, Европа полностью поддерживает Киев, Россия требует устранить первопричины конфликта. Он добавил, что США уверены, что Россия готова выйти из конфликта ради интересов бизнеса.

Ранее европейские чиновники оценили телефонный разговор Путина и Трампа как крупную победу для России, а также выразили опасения, что США могут отказаться от поддержки Украины. Также неназванный высокопоставленный европейский дипломат указал на то, что прошедшая беседа глав государств может сигнализировать о том, что Вашингтон «намерен отойти» от поддержки Киева.

До этого Зеленский раскрыл свою просьбу к Трампу перед звонком Путину. Он попросил президента США Дональда Трампа не принимать решений об Украине без Украины.