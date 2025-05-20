В Раде оценили требования России к Украине в Стамбуле

Дубинский: Требования РФ к Украине схожи с положениями Потсдамской конференции

Требования России к Украине, озвученные в ходе переговоров в Стамбуле, схожи с положениями Потсдамской конференции 1945 года. Так оценил условия Москвы депутат Верховной Рады Александр Дубинский, он привел такое сравнение в своем Telegram-канале.

Одной из основных тем Постдамской конференцией была выработка послевоенной программы мира и безопасности в Европе и во всем мире. Обсуждались вопросы, касающиеся побежденной во Второй мировой войне Германии, среди них — запрет нацистской партии и запрет для страны производить какое-либо оружие.

«Украине запрет на производство оружия уже попытались выдвинуть. Требование запрета и люстрации членов партии "Слуга Народа", видимо, еще впереди», — написал Дубинский.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал главное условие мира на Украине. По его словам, достигнуть этой цели поможет только общая и конструктивная работа.