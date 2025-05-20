Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:10, 20 мая 2025Бывший СССР

В Раде оценили требования России к Украине в Стамбуле

Дубинский: Требования РФ к Украине схожи с положениями Потсдамской конференции
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Требования России к Украине, озвученные в ходе переговоров в Стамбуле, схожи с положениями Потсдамской конференции 1945 года. Так оценил условия Москвы депутат Верховной Рады Александр Дубинский, он привел такое сравнение в своем Telegram-канале.

Одной из основных тем Постдамской конференцией была выработка послевоенной программы мира и безопасности в Европе и во всем мире. Обсуждались вопросы, касающиеся побежденной во Второй мировой войне Германии, среди них — запрет нацистской партии и запрет для страны производить какое-либо оружие.

«Украине запрет на производство оружия уже попытались выдвинуть. Требование запрета и люстрации членов партии "Слуга Народа", видимо, еще впереди», — написал Дубинский.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал главное условие мира на Украине. По его словам, достигнуть этой цели поможет только общая и конструктивная работа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об уходе из Госдумы одного из богатейших российских депутатов

    Дачникам назвали запрещенные для сруба деревья на участке

    В МИД прокомментировали выделение ЕС денег «Радио Свободе»

    Польша огласила окончательное решение по отправке войск на Украину

    На Западе обвинили Зеленского в нарушении обещаний

    Польша заявила о готовности закрыть границу с Германией

    В Татарстане согласовали строительство школы Загитовой после снижения стоимости объекта

    Украина ударила по трем регионам России

    Житель Дагестана пешком дошел до Мекки и вернулся домой

    Маск пообещал постепенный уход из политики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости