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11:46, 20 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России раскрыли возможное содержание совместного с Украиной меморандума

Депутат Чепа: В меморандуме Москвы и Киева будут предварительные позиции сторон
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Совместный меморандум России и Украины, вероятно, будет содержать какие-то предварительные позиции, которых стороны должны будут достичь при составлении финального мирного соглашения, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также выразил надежду, что составление документа не займет слишком много времени.

«Думаю, имеются ввиду какие-то предварительные договоренности Москвы и Киева. Меморандум — это те предполагаемые позиции, к которым стороны должны будут прийти при составлении соглашения. Это то, к чему они должны будут стремиться», — объяснил депутат.

По его словам, говорить о сроках, в которые может быть составлен меморандум, непросто. Но, как заметил Чепа, надежды на скорое урегулирование добавляет давление со стороны США, заинтересованных в завершении конфликта.

«Мы видим, что Украина пытается всячески затягивать решение любых вопросов. Но я надеюсь, что составление меморандума пройдет быстро, потому что параллельно идет давление со стороны США, которые говорят о необходимости оперативного решения. Так что есть шанс, что все это займет достаточно небольшое время», — заключил политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет конкретных сроков подготовки меморандума Москвы и Киева об урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что сторонам предстоит сложная работа по согласованию документа.

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