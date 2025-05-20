В Госдуме отреагировали на стычку сирийских боевиков с российскими военными

Депутат Колесник: Нужно уничтожить тех, кто устроил провокацию в Хмеймиме

Российские военные в Сирии чувствуют себя довольно уверенно, а то, что перестрелки и провокации будут, этого следовало ожидать, рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что сирийские боевики начали перестрелку с российскими военнослужащими в окрестностях авиабазы Хмеймим. Соответствующие кадры публикует арабоязычный Telegram-канал NAYA.

Депутат напомнил, что когда-то Сирия была процветающей страной, но теперь там полно разрозненных банд без единого центра управления. Подобные провокации теперь там не являются редкостью, однако российская группировка готова дать им отпор, отметил парламентарий.

«Вот таких банд там большое количество, там везде такая история. Непонятно, как они себя там называют, от них еще есть ответвления. Просто надо найти тех людей, которые вот это сделали, и уничтожить. Другого варианта нет», — считает Колесник.

Ранее «Ленте.ру» стало известно, что мирное алавитское население Сирии смогло укрыться на российской авиабазе Хмеймим от репрессий, устроенных пришедшими к власти исламистами. Алавиты (нусайриты, «Али-Алла») — приверженцы синкретической религии, представляющей собой эзотерическое ответвление шиитского ислама с элементами христианского учения. Алавиты составляют приблизительно 12 процентов населения Сирии и проживают в основном на западе страны в прибрежных районах.