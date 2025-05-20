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07:31, 20 мая 2025Экономика

В России стали прилагать больше усилий для удержания сотрудников

РШУ: Каждая вторая компания в 2025 году усилила меры по удержанию сотрудников
Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Каждая вторая компания в России (51 процент) в 2025 году усилила меры по удержанию сотрудников. О том, что бизнес стал прилагать больше усилий для удержания персонала, выяснила Русская Школа Управления (РШУ) — копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие 1092 представителя компаний из разных отраслей бизнеса (собственники, руководители, кадровики, HR-специалисты). По словам трети опрошенных (35 процентов), главное препятствие на пути к эффективному удержанию сотрудников — конкуренция с другими работодателями. Реже помехой становится нехватка бюджета на мотивацию (34 процента). Каждый четвертый работодатель (26 процентов) признал, что у них нет четкой системы удержания.

Большинство называют способом удержания персонала конкурентные зарплаты (60 процентов). Реже опрошенные приводят в пример возможности для профессионального роста (13 процентов), гибкие условия работы (9 процентов), корпоративную культуру и бонусы от работодателя — такие, как спорт, ДМС и обучение (по 8 процентов соответственно). Карьерный рост в качестве способа удержать сотрудника назвали лишь два процента респондентов.

«Рынок труда продолжает испытывать давление — конкуренция за квалифицированных специалистов растет, и компании вынуждены адаптироваться. У четверти компаний отсутствует четкая стратегия удержания, а почти треть сталкивается с нехваткой бюджета на мотивацию. Это сигнал бизнесу — без комплексной и продуманной политики удержать ключевых сотрудников будет все сложнее», — пояснила директор Русской Школы Управления.Анастасия Боровская.

Как ранее отмечали аналитики облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix, работодатели в России на треть чаще стали применять контроффер для удержания сотрудников. В абсолютных цифрах кандидаты все чаще предпочитают альтернативное предложение от своего текущего работодателя — таких случаев стало на 28 процентов больше.

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