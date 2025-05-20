В России высказались о сроках новой встречи России и Украины

Депутат Чепа: Новая встреча России и Украины зависит от ответа Киева

Встреча России и Украины зависит от ответа Киева на предложения, озвученные Москвой во время встречи в Стамбуле, рассказал депутат Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы не можем отвечать с вами за господина Зеленского, который не хочет вести переговоры. Все будет зависеть не только от этого, но и от развития внешних событий», — рассказал депутат Чепа.

Депутат напомнил, что решения президента Владимира Зеленского зависят от мнения западных партнеров, которые выдают ему соответствующие указания. В качестве примера парламентарий привел встречу в Стамбуле, когда визит украинской делегации был отложен на сутки.

«Россия делала уступки, и мы понимаем прекрасно, что они, к сожалению, не несут особых результатов. Потому что девиз "Война до последнего украинца", очевидно, устраивает Зеленского», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно о попытках Киева сорвать переговоры в Стамбуле. Об этом сообщил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.