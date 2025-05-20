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14:47, 20 мая 2025Силовые структуры

Стало известно о пропавших после теракта в «Крокусе» людях

Бастрыкин: После теракта в «Крокусе» 3 человека числятся пропавшими без вести
Варвара Митина (редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

После террористической атаки на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» три человека числятся пропавшими без вести. Об этом в рамках XIII Петербургского международного юридического форума заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, передает РИА Новости.

Всего в теракте погибло 147 человек. Трое до сих пор считаются пропавшими без вести.

Нападение вооруженных мужчин на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта 2024 года. Террористы проникли в концертный зал и открыли огонь по посетителям. Потом они подожгли здание, заблокировав в нем людей, и попытались скрыться. Злоумышленников удалось задержать.

Ранее Бастрыкин сообщил, что ущерб от теракта в «Крокусе» составил почти 6 миллиардов рублей.

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