Стало известно о пропавших после теракта в «Крокусе» людях

Бастрыкин: После теракта в «Крокусе» 3 человека числятся пропавшими без вести

После террористической атаки на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» три человека числятся пропавшими без вести. Об этом в рамках XIII Петербургского международного юридического форума заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, передает РИА Новости.

Всего в теракте погибло 147 человек. Трое до сих пор считаются пропавшими без вести.

Нападение вооруженных мужчин на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта 2024 года. Террористы проникли в концертный зал и открыли огонь по посетителям. Потом они подожгли здание, заблокировав в нем людей, и попытались скрыться. Злоумышленников удалось задержать.

Ранее Бастрыкин сообщил, что ущерб от теракта в «Крокусе» составил почти 6 миллиардов рублей.