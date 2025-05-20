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07:24, 20 мая 2025Россия

В Совфеде указали на один вывод по итогам разговора Путина и Трампа

Сенатор Косачев о разговоре Путина и Трампа: Сложились две переговорные группы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа показал, что в урегулировании ситуации на Украине сложились две консультационно-переговорные группы. Об этом заявил сенатор Константин Косачев в Telegram-канале.

Первая группа, российско-американская, обсуждает перспективы достижения мира. Вторая же группа, украинско-европейская, нацелена на возможность продолжение войны и перетягивание Трампа в свою группу.

«Трамп первым понял, что Россия — такой же субъект международных отношений, как и все остальные. Надеюсь, он понимает и то, что Украину превратили в объект, в проект и в орудие. Тем самым разрушая мир в Европе с рисками перерастания конфликта в мировой», — написал сенатор.

Ни России, ни США не нужно, чтобы конфликт приобрел масштаб мирового, что стало объединяющим моментом для двух стран и их движущей силой.

Путин и Трамп поговорили по телефону 19 мая. Их беседа длилась два часа, помощник Путина Юрий Ушаков назвал ее содержательной, деловой и весьма полезной. Путин и Трамп договорились в будущем продолжить диалог по всем вопросам, которые были затронуты в ходе их беседы.

ЖЗЛ
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