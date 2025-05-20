Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:04, 20 мая 2025Мир

В США раскрыли подробности покупки самолета за 400 миллионов долларов для Трампа

CNN: Администрация США инициировала покупку Boeing 747 у Катара для Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация президента США стала инициатором покупки у Катара самолета Boeing 747 для Дональда Трампа. Подробности о приобретении лайнера сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, самолет, оцениваемый в 400 миллионов долларов, сначала хотели взять в аренду, но затем задумались о его покупке. Лайнер может использоваться в качестве Air Force One — позывной самолета ВВС США, на борту которого находится президент.

Собеседники телеканала утверждают, что после вступления Трампа в должность главы Соединенных Штатов Пентагон связался с компанией Boeing и получил сообщение о том, что она не сможет поставить самолеты для замены устаревших президентских бортов в течение следующих двух лет. В связи с этим американский лидер поручил своему посланнику на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу составить список пригодных для использования воздушных судов, уточнил высокопоставленный чиновник Белого дома.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российскую авиабазу атаковали террористы-смертники. Ожесточенный бой с боевиками попал на видео

    США отвергли военное решение конфликта на Украине

    В Челябинске открыли девять новых пляжей

    Загадочный жест рыси в Камчатском крае попал на видео

    Инфляционные ожидания россиян выросли

    В Европе призвали не отказываться от российского газа

    Россиянина приговорили к длительному заключению за жестокую расправу над пенсионеркой

    Белоусов поставил новые задачи в зоне СВО после первых переговоров России с Украиной

    Пассажир самолета непристойно потрогал попутчицу и сунул руку в ее еду

    В США раскрыли подробности покупки самолета за 400 миллионов долларов для Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости