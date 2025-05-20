В США раскрыли подробности покупки самолета за 400 миллионов долларов для Трампа

CNN: Администрация США инициировала покупку Boeing 747 у Катара для Трампа

Администрация президента США стала инициатором покупки у Катара самолета Boeing 747 для Дональда Трампа. Подробности о приобретении лайнера сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, самолет, оцениваемый в 400 миллионов долларов, сначала хотели взять в аренду, но затем задумались о его покупке. Лайнер может использоваться в качестве Air Force One — позывной самолета ВВС США, на борту которого находится президент.

Собеседники телеканала утверждают, что после вступления Трампа в должность главы Соединенных Штатов Пентагон связался с компанией Boeing и получил сообщение о том, что она не сможет поставить самолеты для замены устаревших президентских бортов в течение следующих двух лет. В связи с этим американский лидер поручил своему посланнику на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу составить список пригодных для использования воздушных судов, уточнил высокопоставленный чиновник Белого дома.