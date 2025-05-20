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13:24, 20 мая 2025Экономика

Великобритания ввела санкции против российской биржи

Великобритания ввела санкции против Санкт-Петербургской валютной биржи
Вячеслав Агапов

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Великобритания ввела санкции против Санкт-Петербургской валютной биржи. Об этом сообщает пресс-служба британского Минфина.

Помимо российской торговой площадки, рестрикции затронули «Агентство по страхованию вкладов», а также 44 финансовых учреждений, которые якобы помогают Кремлю обходить санкции.

«Эти новые санкции еще больше изолируют российскую экономику и нарушат источники доходов России», — подчеркнули в ведомстве.

Помимо ограничений против финансовых институтов европейская страна также решила ввести санкции против 18 судов, перевозящих российскую нефть, и британского гражданина Джона Майкла Ормерода, который приобретал суда для теневого флота России, и двух российских капитанов танкеров.

В начале мая Великобритания уже собиралась ввести санкции против 100 танкеров, которые якобы состоят в теневом флоте России. В канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера пообещали, что глава правительства страны объявит о принятых мерах на саммите по вопросам европейской обороны в Осло 9 мая.

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