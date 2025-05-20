Виртуальные предметы из Counter-Strike оказались для инвесторов привлекательнее биткоинов

РБК: Покупка скинов из Counter-Strike для инвесторов выгоднее покупки биткоинов

Покупка виртуальных предметов (скинов) в игре Counter-Strike 2, которые улучшают вид оружия, оказалась для инвесторов привлекательнее и выгоднее, чем покупка золота или биткоинов. Об этом сообщает РБК.

Как пишет издание, у скинов коэффициент Шарпа — показатель эффективности инвестиционного портфеля — составляет 0,34. Это выше, чем у американского фондового рынка (0,25), биткоина (0,21) или золота (0,12). Их финансовая доходность составляет примерно 3,42% в месяц (41% годовых).

Издание напоминает, что в июне 2024 года один скин в игре был куплен за рекордную сумму — 1 миллион долларов (около 80,5 миллионов рублей по курсу на то время).

Ранее мошенники взломали игровой аккаунт в Counter-Strike 20-летнего геймера из Санкт-Петербурга и украли у него 1,437 миллиона рублей.