Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:03, 20 мая 2025Экономика

Виртуальные предметы из Counter-Strike оказались для инвесторов привлекательнее биткоинов

РБК: Покупка скинов из Counter-Strike для инвесторов выгоднее покупки биткоинов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Unsplash

Покупка виртуальных предметов (скинов) в игре Counter-Strike 2, которые улучшают вид оружия, оказалась для инвесторов привлекательнее и выгоднее, чем покупка золота или биткоинов. Об этом сообщает РБК.

Как пишет издание, у скинов коэффициент Шарпа — показатель эффективности инвестиционного портфеля — составляет 0,34. Это выше, чем у американского фондового рынка (0,25), биткоина (0,21) или золота (0,12). Их финансовая доходность составляет примерно 3,42% в месяц (41% годовых).

Издание напоминает, что в июне 2024 года один скин в игре был куплен за рекордную сумму — 1 миллион долларов (около 80,5 миллионов рублей по курсу на то время).

Ранее мошенники взломали игровой аккаунт в Counter-Strike 20-летнего геймера из Санкт-Петербурга и украли у него 1,437 миллиона рублей.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Знаешь, кто моя мама?» Вологодскую чиновницу уволили из-за скандального видео ее дочери про СВО. Что в нем было?

    Российские туристы описали секреты уличных стоматологов в Пакистане фразой «это безумие»

    Развенчан миф о главном секрете долголетия

    Российский уголь назвали ненужным Китаю

    Похитивших и изнасиловавших россиянку в Москве иностранцев арестовали спустя 14 лет

    На Западе назвали вероятное последствие разговора Трампа с Путиным

    Россиян предупредили о мошенничестве с отключением горячей воды

    В Совфеде назвали три причины шока Европы от разговора Путина и Трампа

    Российские войска продвинулись на лиманском направлении

    ВС России отбили у ВСУ часть лесного массива на купянском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости