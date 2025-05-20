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08:11, 20 мая 2025Россия

ВС России организовали систему противодействия БПЛА на ключевом направлении в ДНР

Минобороны: На красноармейском направлении создана система противодействия БПЛА
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

Российские военнослужащие из группировки войск «Центр» организовали эффективную систему противодействия беспилотникам на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие зенитного подразделения Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" организовали эффективную систему противодействия беспилотникам противника для защиты позиций российских войск на красноармейском направлении», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, российские военные на автомобилях повышенной проходимости и багги оперативно передвигаются между позициями и круглосуточно следят за воздушным пространством. В случае, если они обнаружат беспилотники противника, военные открывают огонь из стрелкового оружия — таким образом они ежедневно уничтожают летательные аппараты ВСУ на ключевом направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в рядах ВСУ под Красноармейском заметили наемников из Польши и англоговорящих бойцов. Иностранцев можно встретить даже в первой линии обороны на красноармейском направлении, так как, предварительно, они не успели покинуть позиции до того, как пути отхода им отрезали российские военные.

ЖЗЛ
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