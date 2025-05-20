ВС России отбили у ВСУ часть лесного массива на купянском направлении

Марочко: ВС России отбили у ВСУ часть лесного массива на купянском направлении

На купянском направлении Вооруженные силы (ВС) России отбили часть лесного массива у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в районе населенного пункта Колесниковка российским подразделениям удалось выбить военных ВСУ с занимаемых позиций в юго-западной части лесного массива. Также западнее Колесниковки российские военные уничтожили понтонную переправу украинских войск через реку Оскол и зачистили участок железнодорожного полотна протяженностью 500 метров.

Ранее Марочко сообщил, что Киев направил в Донецкую народную республику (ДНР) иностранных солдат. По его словам, российские военные зафиксировали перемещающиеся на пикапах небольшие отряды солдат с зенитно-пулеметными установками и минометами западного производства.

До этого российские войска начали брать в кольцо группировку ВСУ в ДНР. По словам Марочко, армия России наступает на Константиновку с трех сторон: от Часова Яра, Новооленовки и Дзержинска (украинское название — Торецк).