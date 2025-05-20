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09:42, 20 мая 2025Россия

Взрыв машины с водителем напротив подъезда российской многоэтажки попал на видео

Опубликовано видео взрыва машины возле многоэтажки в Новосибирске
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с моментом взрыва машины в Новосибирске. Ролик опубликовал Telegram-канал АСТ-54 Black.

На кадрах, снятых камерой домофона, видно проезжающий мимо подъезда многоэтажки Hyundai Solaris, который внезапно взрывается, после чего у остальных машин во дворе срабатывает сигнализация.

Как уточнили в МЧС Новосибирской области, автомобиль передвигался на газобаллонном оборудовании, пишет РИА Новости. На тушение машины потребовалось шесть минут. Водитель выжил, но получил ожоги. Его направили на амбулаторное лечение.

О происшествии стало известно утром 20 мая. О других пострадавших не сообщалось.

Ранее в дагестанском поселке Кирпичный взорвался работавший на газе внедорожник BMW Х5. В сети также появились кадры с места происшествия. Как стало известно, инцидент произошел, когда водитель пытался вырулить из канавы, в которой застрял автомобиль.

Вот это да!
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