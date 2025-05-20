Названа цена первой переносной умной колонки «Яндекса»

Колонку «Яндекс Станция Стрит» с батареей и влагозащитой оценили в 15 000 рублей

Российская компания «Яндекс» запустила продажи своей первой портативной смарт-колонки «Станция Стрит». Об этом сообщается на сайте магазина фирмы.

Устройство получило корпус цилиндрической формы, девайс изготовлен из пластика и имеет покрытие из ткани. «Станция Стрит» стала первой колонкой бренда со встроенной батареей. При подключении к Wi-Fi устройство может работать на одной зарядке до 12 часов. Гаджет оценили в 15 тысяч рублей.

Одной из особенностей девайса назвали возможность работы без интернета. В этом случае колонка будет воспроизводить музыку с сопряженного смартфона. В таком режиме «Станцией Стрит» можно также управлять голосом. Аппарат имеет защиту от влаги и пыли.

Умная колонка получила два динамика и два пассивных излучателя общей мощностью 30 ватт. Девайс умеет автоматически настраивать эквалайзер и менять звучание в зависимости от окружающей обстановки.

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