Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:46, 20 мая 2025Наука и техника

Названа цена первой переносной умной колонки «Яндекса»

Колонку «Яндекс Станция Стрит» с батареей и влагозащитой оценили в 15 000 рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Российская компания «Яндекс» запустила продажи своей первой портативной смарт-колонки «Станция Стрит». Об этом сообщается на сайте магазина фирмы.

Устройство получило корпус цилиндрической формы, девайс изготовлен из пластика и имеет покрытие из ткани. «Станция Стрит» стала первой колонкой бренда со встроенной батареей. При подключении к Wi-Fi устройство может работать на одной зарядке до 12 часов. Гаджет оценили в 15 тысяч рублей.

Одной из особенностей девайса назвали возможность работы без интернета. В этом случае колонка будет воспроизводить музыку с сопряженного смартфона. В таком режиме «Станцией Стрит» можно также управлять голосом. Аппарат имеет защиту от влаги и пыли.

Умная колонка получила два динамика и два пассивных излучателя общей мощностью 30 ватт. Девайс умеет автоматически настраивать эквалайзер и менять звучание в зависимости от окружающей обстановки.

В марте специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества назвали дешевый способ создать умный дом. Они рекомендовали приобрести и установить датчики, реагирующие на утечку газа, протечку воды и задымленность помещения.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все будет под российским флагом». Опубликовано предсказание Жириновского о судьбе Украины и переговорах Путина с Трампом

    В России собрались продлить правила возврата валютной выручки

    Кандидатов в президенты Польши призвали подписать антиукраинскую декларацию

    Жительница Донецка пожаловалась на приезжающих в город мигрантов

    Россиянам рассказали о возможности законно списать долги за ЖКУ

    Единственную картину Паши Техники продали за миллионы

    Суд изменил меру пресечения забиравшему миллионы рублей начальнику российского УФСИН

    Стала известна дата запуска миссии Tianwen-2 к квазиспутнику Земли

    Раскрыты подробности массового отравления шаурмой под Москвой

    Россиянку осудили за поджог АЗС под влиянием мошенников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости