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16:19, 20 мая 2025Наука и техника

Южнокорейская компания предложит арендовать спутник

Корейская компания SI Imaging Services предложит спутник в аренду
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: Satrec Initiative

Корейская компания SI Imaging Services предложит услугу по сдаче собственного спутника в аренду. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Думайте об этом как о [сервисе по аренду жилья] Airbnb для спутников дистанционного зондирования», — сказал исполнительный вице-президент Satrec Initiative (материнской компании SI Imaging Services) Юджин Ким.

Контроль над управлением 650-килограммовым спутником SpaceEye-T, способным делать снимки с разрешением 25 сантиметров на пиксель, предполагает использование зашифрованного канала связи, что позволит избежать утечек чувствительной информации. Первый клиент сможет арендовать космический аппарат уже в октябре.

В марте 2022 года издание сообщило, что компания SI Imaging Services отказалась делиться с правительством Украины собственными спутниковыми снимками.

Вот это да!
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