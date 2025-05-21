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19:15, 21 мая 2025Из жизни

181-килограммового гризли усыпили за переворачивание мусорных урн

В США поймали и усыпили 181-килограммового гризли за поиск еды в мусоре
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: AFP7 / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Сотрудники Йеллоустонского национального парка, США, усыпили 11-летнего самца гризли ради безопасности людей. Об этом пишет People.

Медведь привлек к себе внимание два месяца назад, после того как начал активные поиски еды в парке. Он переворачивал мусорные урны весом 363 килограмма и вырывал с бетонным основанием баки поменьше у зоны для пикников. Сотрудники парка отметили, что все эти мусорные контейнеры были спроектированы так, чтобы медведи не смогли их сдвинуть, однако 181-килограммовый гризли смог это сделать.

Специалисты испугались, что гризли пристрастится к человеческой пище и начнет угрожать людям, и решили устранить его. 14 мая его поймали в ловушку и усыпили.

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Йеллоустонский национальный парк является домом для двух видов медведей: черных и гризли. Последний раз медведь был усыплен в парке в сентябре 2017 года. Тогда он стал нападать на палатки ради человеческой еды.

Ранее сообщалось, что в городе Симсбери, США, семья заметила на заднем дворе медведя, решившего поиграть на детской площадке. Он поднялся по лестнице, ведущей к горке, и скатился с нее на глазах у людей.

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