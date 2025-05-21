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15:10, 21 мая 2025Путешествия

Аэропорт популярного города Европы заполнили сотни бездомных

El Mundo: Аэропорт Мадрида стал ночлежкой для 500 бездомных
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Один из крупнейших аэропортов популярного города Европы выбрали для ночлежки сотни бездомных. Об этом сообщает El Mundo.

По данным источника, около 500 бездомных заполнили аэропорт Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса, Испания, большинство из них — беженцы. Представитель городского сообщества Мигель Анхель Гарсия Мартин раскритиковал крупнейшего испанского оператора аэропортов Aena, который «запоздало» усиливает контроль в авиагаванях.

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«Никто не может понять, что аэропорт — лучшее место для жизни этих людей. Но это не лучший образ, который должна создавать наша страна», — заключил Гарсия Мартин. Тем временем туристы массово распространяют фото и видео спящих в аэропорту бродяг в TikTok, а сотрудники аэропорта жалуются на нашествие насекомых.

В связи с жалобами, Aena выселила 33 бездомных, а с вечера 21 мая ограничит ночной доступ к авиагавани Барахас. Вход будет разрешен только пассажирам, сопровождающим лицам и уполномоченному персоналу с 21:00 до 5:00 утра.

Ранее пассажирка авиакомпании Spirit Airlines пожаловалась на нашествие тараканов. Путешественница уточнила, что и прежде видела насекомых на борту этого перевозчика.

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