Аэропорт популярного города Европы заполнили сотни бездомных

Один из крупнейших аэропортов популярного города Европы выбрали для ночлежки сотни бездомных. Об этом сообщает El Mundo.
По данным источника, около 500 бездомных заполнили аэропорт Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса, Испания, большинство из них — беженцы. Представитель городского сообщества Мигель Анхель Гарсия Мартин раскритиковал крупнейшего испанского оператора аэропортов Aena, который «запоздало» усиливает контроль в авиагаванях.
«Никто не может понять, что аэропорт — лучшее место для жизни этих людей. Но это не лучший образ, который должна создавать наша страна», — заключил Гарсия Мартин. Тем временем туристы массово распространяют фото и видео спящих в аэропорту бродяг в TikTok, а сотрудники аэропорта жалуются на нашествие насекомых.
В связи с жалобами, Aena выселила 33 бездомных, а с вечера 21 мая ограничит ночной доступ к авиагавани Барахас. Вход будет разрешен только пассажирам, сопровождающим лицам и уполномоченному персоналу с 21:00 до 5:00 утра.
Ранее пассажирка авиакомпании Spirit Airlines пожаловалась на нашествие тараканов. Путешественница уточнила, что и прежде видела насекомых на борту этого перевозчика.