В России заявили об угрозе дефолта застройщиков

Центр «Движение.ру» заявил о риске дефолта для части застройщиков

В России за год удвоилось число регионов, вошедших в зону риска затоваривания рынка жилья, застройщикам грозят дефолты, считает руководитель Аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин. О ситуации в сфере недвижимости специалист рассказал «Ленте.ру».

В центре объяснили, что отношение распроданности к стройготовности — ключевой показатель, который отражает сбалансированность продаж застройщиков. По данным специалистов, за минувший год в среднем по России он снизился с 85 процентов до 73 процентов.

В большей части регионов с крупнейшими объемами строительства этот показатель сейчас ниже 70 процентов. Девелоперы строят жилья больше, чем в состоянии продать, а значит, могут столкнуться с проблемами Аналитический центр «Движение.ру»

«Отношение распроданности возводимого жилья к его стройготовности показывает, успевают ли застройщики продавать возводимое ими жилье для минимизации затрат на обслуживание проектного финансирования. ДОМ.РФ считает нормальным для рынка отношением распроданности к стройготовности в границах 70-80 процентов. Дальнейшее снижение грозит тем, что у застройщиков могут возникнуть трудности с погашением долгов по проектному финансированию из-за высокой ставки, связанной с недостаточным наполнением эскроу-счетов», — объяснил Гравшин.

Из 26 российских регионов с объемами текущего строительства от одного миллиона квадратных метров, по данным центра, только два продемонстрировали положительную динамику показателя отношения распроданности к стройготовности за минувший год — Москва и Санкт-Петербург. Максимальное падение было выявлено у Пермского края, Красноярского края и Тюменской области.

Однако на фоне снижения этого показателя большая часть рассматриваемых центром регионов за минувший год нарастила объемы строительства. Специалисты отметили, что некоторые из них продолжают существенно наращивать площади возводимого жилья при сильном сокращении показателя.

«Регионы, наращивающие объемы текущего строительства при отрицательной динамике распроданности, вызывают особое беспокойство. До середины 2024 года рынок питался за счет льготной ипотеки. Корректировка программ господдержки отрасли привела к тому, что мы видим сейчас: рынок замедляется, продажи сокращаются», — заявил Гравшин.

При сохранении положительной динамики наращивания объемов строительства уровень показателя распроданности к стройготовности неизбежно продолжит падать. При негативном прогнозе застройщики могут столкнуться с рисками дефолтов по своим обязательствам Ян Гравшин руководитель Аналитического центра «Движение.ру»

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