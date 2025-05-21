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10:44, 21 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады нецензурно высказался об ударе «Искандера» по спецназу ВСУ

Депутат Рады Гончаренко матом высказался об ударе «Искандера» по ВСУ в Шостке
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ), решившие проводить тренировки военных на полигоне в Шостке Сумской области, расположенном в 50 километрах от границы с Россией, совершили преступление. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Парламентарий также нецензурно высказался о произошедшем, перейдя на мат. По его словам, такие инциденты происходят уже не в первый раз, однако никто не понес за них ответственность.

«Это преступление. Тех, кто решил проводить тренировки военных фактически на линии фронта. Людей вообще перестали ценить. От приказов остаться в окружении до полигонов под боком врага. (...) Это ******. Других слов нет», — написал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по лагерю подготовки спецназа ВСУ в Шостке Сумской области. В результате удара было уничтожено около 70 военнослужащих.

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