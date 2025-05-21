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12:45, 21 мая 2025Ценности

Дочь Юлии Пересильд показала фото в откровенных нарядах в честь 16-летия

16-летняя актриса Анна Пересильд показала фото в откровенных нарядах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд показала фото в откровенных нарядах в честь 16-летия. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одних размещенных кадрах звезда телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» запечатлена в черном бюстгальтере и белой юбке в пол. На других снимках она предстала в облегающем платье без бретелей, выполненном из кожи и оформленном высоким разрезом.

«Вот вам и sweet 16», — подписала наследница знаменитостей пост, который набрал 11,7 тысячи лайков.

В феврале Анна Пересильд оправдалась за откровенные образы. Тогда актриса заявила, что не позиционирует себя как ребенка.

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