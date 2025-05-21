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13:12, 21 мая 2025Силовые структуры

Двое заключенных во время перекура сбежали из автозака в Подмосковье

В подмосковных Химках двое заключенных сбежали при перевозке из автозака
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В подмосковных Химках двое заключенных совершили побег во время перекура. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Осужденных перевозили на автобусе из Твери в Москву. В пути была сделана остановка на перекур, заключенные вышли на улицу, чем воспользовались двое пассажиров.

Беглецы — 29-летний Никита Григорьев из города Бологое, судимый за мошенничество, незаконный оборот наркотических веществ и грабеж — и 41-летний Андрей Шкарин из Твери, который отбывал наказание за грабеж, мошенничество и расправу.

19 мая сообщалось, что сотрудники военной полиции на границе Донецкой и Луганской народных республик поймали еще двух бывших заключенных, подписавших с Минобороны контракт на отправку в зону СВО и сбежавших с военного полигона.

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