Эффективность «Краснополя» против танков Leopard и Abrams оценили

Ростех: Эффективность Краснополя испытали на танках Leopard и Abrams

Управляемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь-М2» неоднократно уничтожали в зоне специальной военной операции (СВО) танки Leopard и Abrams. Об этом ТАСС заявили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Считаем каждую огневую задачу, эффективно выполненную с применением комплекса "Краснополь-М2", важной для достижения победы», — указали в холдинге.

Отмечается, что на счету «Краснополя» широкое разнообразие успешно уничтоженных целей, таких как пункты управления беспилотными летательными аппаратами, укрепленные пункты дислокации, а также артиллерия и бронетехника, в том числе танки Leopard и Abrams.

Ранее госкорпорация «Ростех» рассказала, как эксперты сравнили реальные военно-технические характеристики трофейного танка Leopard 2A6 с Т-90.