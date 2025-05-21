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02:59, 21 мая 2025Наука и техника

Эффективность «Краснополя» против танков Leopard и Abrams оценили

Ростех: Эффективность Краснополя испытали на танках Leopard и Abrams
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Управляемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь-М2» неоднократно уничтожали в зоне специальной военной операции (СВО) танки Leopard и Abrams. Об этом ТАСС заявили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Считаем каждую огневую задачу, эффективно выполненную с применением комплекса "Краснополь-М2", важной для достижения победы», — указали в холдинге.

Отмечается, что на счету «Краснополя» широкое разнообразие успешно уничтоженных целей, таких как пункты управления беспилотными летательными аппаратами, укрепленные пункты дислокации, а также артиллерия и бронетехника, в том числе танки Leopard и Abrams.

Ранее госкорпорация «Ростех» рассказала, как эксперты сравнили реальные военно-технические характеристики трофейного танка Leopard 2A6 с Т-90.

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