ФСБ задержала подозреваемую в финансировании ВСУ жительницу ДНР

В ДНР финансировавшую ВСУ женщину обвинили в Госизмене

В Донецкой народной республике (ДНР) ФСБ задержала женщину, подозреваемую в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает издание «Известия».

По данным издания, подозреваемая из числа местных жителей активно занималась денежными переводами на банковские карты, использовавшиеся для финансирования ВСУ. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

Ранее сообщалось, что таксисту из Москвы, женатому на уроженке Кривого Рога, Украина, предъявлено обвинение в государственной измене.