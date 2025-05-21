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07:15, 21 мая 2025Силовые структуры

ФСБ задержала подозреваемую в финансировании ВСУ жительницу ДНР

В ДНР финансировавшую ВСУ женщину обвинили в Госизмене
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Донецкой народной республике (ДНР) ФСБ задержала женщину, подозреваемую в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает издание «Известия».

По данным издания, подозреваемая из числа местных жителей активно занималась денежными переводами на банковские карты, использовавшиеся для финансирования ВСУ. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

Ранее сообщалось, что таксисту из Москвы, женатому на уроженке Кривого Рога, Украина, предъявлено обвинение в государственной измене.

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