Глава Минобороны Германии раскрыл просчет Трампа на переговорах с Путиным

Писториус: Трамп неверно оценил свое влияние на Путина

Президент США Дональд Трамп неверно оценил свое влияние на российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Reuters.

«Я полагаю, что он [Трамп] неверно оценил свои позиции в переговорах», — сказал политик.

Ранее издание Financial Times сообщило, что президент Трамп ставит нормализацию отношений с Россией выше, чем в урегулирование конфликта на Украине.

19 мая состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Диалог продолжался более двух часов. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».