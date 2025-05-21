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09:36, 21 мая 2025Мир

Глава Минобороны Германии раскрыл просчет Трампа на переговорах с Путиным

Писториус: Трамп неверно оценил свое влияние на Путина
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Президент США Дональд Трамп неверно оценил свое влияние на российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Reuters.

«Я полагаю, что он [Трамп] неверно оценил свои позиции в переговорах», — сказал политик.

Ранее издание Financial Times сообщило, что президент Трамп ставит нормализацию отношений с Россией выше, чем в урегулирование конфликта на Украине.

19 мая состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Диалог продолжался более двух часов. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».

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