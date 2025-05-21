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18:29, 21 мая 2025Бывший СССР

Казахстан опроверг помощь Москве в обходе международных санкций

В МИД Казахстана опровергли помощь Москве в обходе международных санкций
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: MaxZolotukhin / Shutterstock / Fotodom

Астана не помогает Москве в обходе международных санкций. Об этом заявил первый замглавы МИД республики Акан Рахметуллин, передает ТАСС.

По его словам, Казахстан соблюдает санкции, введенные США и Евросоюзом (ЕС) против России, нередко даже «себе во вред». Он добавил, что республика находится на хорошем счету у партнеров с точки зрения соблюдения этих ограничений. Дипломат также рассказал, что допустив обход санкций, власть подвела бы страну и своих производителей.

Он заключил, что за экспортный контроль отвечают сразу несколько ведомств, включая МИД и Министерство торговли.

Ранее более 20 банков Казахстана попали в различные санкционные списки за связи с Россией. Экспорт упал из-за опасений казахстанских банков попасть под вторичные санкции ЕС и США.

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