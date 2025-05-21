Ким Кардашьян показала пирсинг сосков на фото в прозрачном топе

Американская телезвезда Ким Кардашьян попала в объектив папарацци в откровенном виде. Соответствующие снимки публикует The Sun.

Уличные фотографы запечатлели 44-летнюю основательницу бренда Skims в Лос-Анджелесе. Так, бизнесвумен предстала перед камерами в кожаных брюках с желтыми полосками по бокам и прозрачном укороченном топе, сквозь ткань которого просвечивался бюстгальтер. При этом на размещенных кадрах видно, что на нижнем белье торчат соски с пирсингом.

Кардашьян выпустила бюстгальтер с торчащими сосками в октябре 2023 года, который сразу же раскупили. Предпринимательница объяснила причину его популярности. Так, она заявила, что бюстгальтер имеет гениальный дизайн и создан по образцу ее груди.