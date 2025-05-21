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18:45, 21 мая 2025Из жизни

Леопард растерзал косившую сено женщину

В Индии леопард растерзал женщину, косившую сено
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Sonam Rinchen / Globallookpress.com

В Индии женщина, косившая сено, стала жертвой леопарда. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на местные власти и родственников погибшей.

45-летняя Самина из деревни Сабдалпур-Тели, штат Уттар-Прадеш отправилась в поле вместе с ребенком. Мальчик играл неподалеку, пока она заготавливала сено. Через некоторое время ребенок вернулся домой один и сообщил, что его мать пропала. Жители деревни организовали поиски и около восьми часов вечера обнаружили тело на поле сахарного тростника. Женщину явно растерзал хищник.

Прибывшие на место лесничий и офицер полиции столкнулись с возмущением местных жителей, которые сначала отказывались передать тело властям. Сельчане требовали компенсации для семьи и немедленных мер по поимке леопарда. После переговоров тело доставили в районную больницу для вскрытия.

По словам лесничего Абхинава Раджа, в районе установлены четыре ловушки и камеры для поимки леопарда, а жителям рекомендовано соблюдать осторожность и не выходить в поля в одиночку и в темное время суток. Это уже второе нападение леопарда в округе Чандпур за последние три дня.

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