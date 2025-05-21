Лимиты денежных переводов для украинцев могут начать рассчитывать роботы

«Страна.ua»: Лимиты на денежные переводы могут стать на Украине персональными

Лимит на денежные переводы с карты на карту для украинцев, который с прошлой осени составляет 150 тысяч гривен (около 290 тысяч рублей) в месяц, сократится с 1 июня до 100 тысяч с сохранением уровня 50 тысяч гривен для «рискованных клиентов». Об этом пишет «Страна.ua».

Комментируя заявления исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины, которая была инициатором введения лимитов, о том, что финучреждения могут пересмотреть этот лимит или даже отказаться от него после создания реестра дропов, издание отмечает, что жизнь гражданам такие возможные изменения не упростят, поскольку «платежные правила ужесточатся еще сильнее».

Банкиры, с которыми обсудили ситуацию журналисты, указали, что персональные платежные лимиты применяются на Украине и сейчас, хотя и не массово, но если общие пороги по ним отменят, лимиты для каждого на основании справки о доходах и политики конкретных кредитных организаций начнет автоматически рассчитывать компьютерный алгоритм или робот.

Из-за того, что справками доходы подтвердить смогут далеко не все, эти персональные лимиты наверняка окажутся строже для значительной части населения, говорится в материале.

Лимит на переводы в 150 тысяч гривен ввел с 1 октября 2024 года Нацбанк Украины. Первоначально сообщалось о сроке действия меры в полгода. Также указывалось, что 98 процентов клиентов лимит не превышали и ранее.