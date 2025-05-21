Марочко рассказал о продвижении ВС России на северском направлении

Марочко: ВС России расширили зону контроля на северском направлении в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России расширили зону контроля на северском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«На северском направлении очередное продвижение наших войск», — сообщил военный эксперт.

Марочко рассказал об успешном продвижении ВС России в районе населенных пунктов Верхнекаменское и Выемка. Также подполковник НМ ЛНР в отставке сообщил об уничтожении российскими военными двух опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к западу от Ивано-Дарьевки.

Ранее Марочко рассказал о продвижении ВС России на купянском направлении. По его словам, российские военные отбили у ВСУ часть лесного массива в районе населенного пункта Колесниковка.