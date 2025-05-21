Чистая прибыль Мосбиржи упала на треть из-за потери процентных доходов

По итогам первого квартала чистая прибыль Мосбиржи составила почти 13 миллиардов рублей, что на треть ниже, чем годом ранее, и на миллиард рублей хуже прогнозов аналитиков. Об этом со ссылкой на отчетность площадки сообщает «Интерфакс».

Комиссионные доходы выросли на 27,2 процента, но чистый процентный доход сократился на 48,2 процента. При этом на 31,6 процента выросли операционные расходы, в основном на рекламу и персонал.

По состоянию на 31 марта капитализация акций, обращающихся на Мосбирже, составила 56 триллионов рублей. Отдельно на рынке акции комиссионные доходы выросли на 84 процента, а объем биржевых торгов ими увеличился на 86,2 процента. Размер собственных средств площадки по итогам первого квартала составил 139,2 миллиарда рублей.

С конца первого квартала индекс Мосбиржи опустился почти на 200 пунктов, по состоянию на 12:00 по московскому времени 21 мая он находится на уровне 2828 пункта.

В конце апреля стало известно, что площадка допустила до внебиржевых торгов 108 заблокированных американских акций и 19 замороженных фондов международной инвестиционной группы FinEx.