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19:16, 21 мая 2025Наука и техника

Назван самый эффективный танк современности

«Уралвагонзавод»: Т-90МС — самый эффективный танк современности
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Анастасия Савиных / ТАСС

Российские танки линейки Т-90М назвали самыми эффективными боевыми машинами своего класса. Экспортная версия Т-90МС вызывает интерес у представителей армий мира, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» в преддверии международной выставки MILEX 2025 в Минске.

Отмечается, что концерн готов предложить иностранным партнерам современные образцы бронетехники, включая модернизированный с учетом боевых действий Т-90МС.

«Показанный впервые в новом облике на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, он вызвал огромный интерес со стороны многих армий мира. Без всякого сомнения, эта машина является наиболее эффективным боевым танком современности», — сообщили в пресс-службе.

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Модернизированный Т-90МС получил дополнительные блоки динамической защиты, которыми прикрыли уязвимые участки корпуса и башни. Кроме того, танк оснастили штатным «мангалом» и экраном для защиты кормы.

Ранее в мае стало известно, что Т-90М «Прорыв» выдержал несколько попаданий ракет противотанкового ракетного комплекса Javelin в зоне спецоперации. После этого машина смогла вернуться на позиции.

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