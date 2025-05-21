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20:23, 21 мая 2025Спорт

Назван способ сохранить мышцы после 40 лет

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: BombiSmoke / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ сохранить мышцы после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

Тренер рекомендовала заниматься силовыми тренировками, так как они помогают повысить метаболизм, улучшить мышечную массу и укрепить общее здоровье. Подобные тренировки дома или под руководством персонального тренера в зале также развивают гибкость.

Ротач посоветовала включить в тренировки приседания, отжимания, выпады с шагом назад, медвежью походку, тягу в наклоне, а также становую тягу. Она отметила, что упражнения могут помочь предотвратить боли в спине и улучшить осанку при правильном выполнении.

Ранее журналисты Men Today назвали способ прокачать все тело одним упражнением. Эксперты посоветовали выполнять приседания с жимом над головой.

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