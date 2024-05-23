Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Канада
5:2
3-й период
live
Словакия
ЧМ-2024|1/4 финала
Швейцария
2:1
3-й период
live
Германия
ЧМ-2024|1/4 финала
Швеция
Сегодня
21:20 (Мск)
Финляндия
ЧМ-2024|1/4 финала
США
Сегодня
21:20 (Мск)
Чехия
ЧМ-2024|1/4 финала
Даллас Старз
Завтра
03:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 1-й матч
18:29, 23 мая 2024Спорт

Назван способ прокачать все тело одним упражнением

Фото: baranq / Shutterstock / Fotodom

Журналисты Men Today назвали способ прокачать все тело одним упражнением. Об этом сообщается на сайте издания.

Эксперты посоветовали выполнять приседания с жимом над головой. Отмечается, что объединение двух упражнений в одно позволит дать нагрузку всему телу — верхней и нижней его части.

Для его выполнения нужно держать гантели на уровне плеч. Затем необходимо согнуть колени так, чтобы бедра оказались параллельны полу. После этого следует встать и поднять гантели над головой. В конце необходимо вернуть гантели в исходное положение, контролируя движение.

Ранее преподаватель кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Юрий Орлов рассказал, как держать себя в форме без похода в фитнес-клуб. Он рекомендовал заниматься на брусьях и турниках.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о снятии с должности еще одного российского генерала

      Бритни Спирс изъявила желание увеличить ягодицы

      В США заявили о несоответствии финансирования Украины американским интересам

      В «Роскосмосе» заявили об открытости проекта по освоению Луны

      Лосиха затоптала пытавшегося снять ее лосят фотографа

      Раскрыта причина ареста высокопоставленного офицера Минобороны России

      Песков оценил идею США разрешить ВСУ наносить удары по территории России

      Рудковская застряла в аэропорту любимого курорта богачей на восемь часов

      Стало известно об имуществе задержанного офицера Минобороны РФ

      СК сообщил об аресте высокопоставленного офицера Минобороны России Вертелецкого

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше