Назван способ прокачать все тело одним упражнением

Журналисты Men Today назвали способ прокачать все тело одним упражнением. Об этом сообщается на сайте издания.

Эксперты посоветовали выполнять приседания с жимом над головой. Отмечается, что объединение двух упражнений в одно позволит дать нагрузку всему телу — верхней и нижней его части.

Для его выполнения нужно держать гантели на уровне плеч. Затем необходимо согнуть колени так, чтобы бедра оказались параллельны полу. После этого следует встать и поднять гантели над головой. В конце необходимо вернуть гантели в исходное положение, контролируя движение.

Ранее преподаватель кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Юрий Орлов рассказал, как держать себя в форме без похода в фитнес-клуб. Он рекомендовал заниматься на брусьях и турниках.

