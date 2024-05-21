Эксперт рассказал о способе держать себя в форме без фитнес-клуба

Эксперт Орлов посоветовал заниматься на брусьях вместо похода в фитнес-клуб

Преподаватель кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Юрий Орлов рассказал о способе держать себя в форме без похода в фитнес-клуб. Его слова приводит NEWS.ru.

Орлов посоветовал заниматься на брусьях и турниках, отметив, что это развивает верх тела так же хорошо, как тренажеры в зале. Начать эксперт предложил с подтягиваний обычным и обратным хватом, затем перейти к узкому хвату и широкому с заведением головы под перекладину.

«Далее переходим к отжиманиям на параллельных брусьях. Отжимания представляют собой как бы "полезную паузу" — отдых в промежутке между подтягиваниями на перекладине», — объяснил Орлов. Специалист добавил, что число повторений отжиманий должно быть кратно числу подтягиваний. Далее нужно вернуться к подтягиваниям и делать два упражнения по кругу еще четыре раза, сокращая каждый раз количество повторений в среднем на 20 процентов (восемь вместо десяти и так далее).

После этого эксперт предложил проработать мышцы брюшного пресса. Для этого в висе на перекладине обычным хватом нужно поднимать сначала прямые, а затем согнутые в коленях ноги по десять раз. Далее необходимо повторить комбинацию на параллельных брусьях.

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