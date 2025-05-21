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18:30, 21 мая 2025Забота о себе

Названа опасность чрезмерного употребления яиц

Врач Абельян предупредил о сердечном приступе из-за чрезмерного употребления яиц
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Кардиолог Хосе Абельян призвал не употреблять яйца в чрезмерных количествах. Опасность данного продукта он назвал в разговоре с изданием El Español.

Как отметил Абельян, с одной стороны, яйца являются полезными, поскольку в них содержится большое количество белка и различных микроэлементов. Однако, с другой стороны, этот продукт повышает уровень холестерина в крови.

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Врач предупредил, что холестерин увеличивает риск развития множества заболеваний, в том числе сердечного приступа. Правда, следует учитывать и другие сердечно-сосудистые риски, такие как употребление ультраобработанных продуктов, малоподвижный образ жизни и чрезмерный стресс. Если они имеются, то яйца в рационе точно стоит ограничить, заключил специалист.

Ранее кардиолог Хосе Абельян рассказал о ежедневных привычках для здоровья сердца. Врач отметил важность хорошего сна ночью и растительной диеты.

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