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01:57, 21 мая 2025Наука и техника

Новый вид морских животных обнаружили на глубине в полтора километра

Aust J Taxon: Ученые открыли новый вид осьминога — карнарвонского флапджека
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tristan Joseph Verhoeff

У побережья Западной Австралии ученые открыли новый вид глубоководного осьминога — Opisthoteuthis carnarvonensis, или карнарвонского флапджека. Это маленький, студенистый моллюск с большими глазами и темно-красными щупальцами, способный расплющивать тело в форме блина.

Описание нового вида опубликовано в Australian Journal of Taxonomy. Исследование провел систематик Тристан Верхов из Тасманийского музея, по итогам экспедиции научного судна RV Investigator в 2022 году. Во время месяца на борту ученые исследовали морские глубины до 1500 метров и собрали сотни образцов, многие из которых, как оказалось, относятся к ранее неизвестным видам.

Флапджек-осьминоги относятся к группе «дамбо» — из-за характерных плавников, напоминающих уши. Эти существа не меняют цвет и не выделяют чернила, в отличие от обычных осьминогов. Они медленно растут, живут на дне и питаются червями и ракообразными. Новый вид пока обнаружен только в пределах двух морских заповедников — Карнарвон и Гаскойн.

Открытие не только расширяет знания о биоразнообразии, но и помогает охранять редкие виды в пределах морских парков. Исследователи уверены, что только из одной этой экспедиции предстоит описать еще сотни новых видов, а глубоководные районы Индийского океана остаются практически неизученными.

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