Один из богатейших депутатов объяснил свой уход из Госдумы

Один из богатейших депутатов Госдумы Олег Савченко объяснил свой уход из парламента переходом на другую работу. Слова политика приводят РИА Новости.
Депутат пояснил, что он займется развитием транспортного коридора в страны Африки и Ближнего Востока. В связи с этим ему предстоит большое количество командировок. Савченко также подчеркнул, что его новой работой является государственный проект по поручению президента России.
«Учитывая то, что я сдал благополучно транспортный коридор "Север — Юг", он заключался в том, что должен быть построен порт Оля на Каспийском море... Сейчас задача стоит уже — Африка и Ближний Восток», — сказал парламентарий.
Савченко отметил, что он покидает политику не навсегда и будет готов вернуться, если будет востребован.
Ранее стало известно, что Госдума может рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий Савченко на пленарном заседании в четверг, 22 мая, следует из решения Совета нижней палаты парламента.