Политолог раскрыл подробности о деятельности застреленного экс-советника Януковича

Политолог Дудчак: Убийство Портнова в Испании могло случиться не из-за политики

Политолог Александр Дудчак считает, что убийство бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в Испании могло быть связано с экономическими вопросами. О деятельности политика он рассказал «Ленте.ру»,

«То, что сейчас произошло, я не уверен, что это связано с политикой, это вполне могло быть и разборками на экономической почве. Он мог где-то не выполнить свои обязательства», — сказал Дудчак.

По словам политолога, Портнов зарегистрировал полтора десятка дел против экс-президента Украины Петра Порошенко, которые ни к чему не привели. В администрации он занимался политическими вопросами и информационными, но приближенность к первому лицу давала определенные экономические выгоды и административные возможности, чем тот и пользовался, считает Дудчак.

Ранее в среду стало известно о том, что Портнова застрелили недалеко от Мадрида, в городе Посуэло-де-Аларкон.

Портнов собирался сесть в «Мерседес», когда к нему приблизились двое или трое нападавших и произвели пять выстрелов, по меньшей мере три из которых попали ему в голову.

Портнов был заместителем руководителя администрации президента Украины Виктора Януковича — руководитель Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства с апреля 2010 года.

