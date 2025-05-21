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13:33, 21 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

Политолог раскрыл подробности о деятельности застреленного экс-советника Януковича

Политолог Дудчак: Убийство Портнова в Испании могло случиться не из-за политики
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: El Mundo

Политолог Александр Дудчак считает, что убийство бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в Испании могло быть связано с экономическими вопросами. О деятельности политика он рассказал «Ленте.ру»,

«То, что сейчас произошло, я не уверен, что это связано с политикой, это вполне могло быть и разборками на экономической почве. Он мог где-то не выполнить свои обязательства», — сказал Дудчак.

По словам политолога, Портнов зарегистрировал полтора десятка дел против экс-президента Украины Петра Порошенко, которые ни к чему не привели. В администрации он занимался политическими вопросами и информационными, но приближенность к первому лицу давала определенные экономические выгоды и административные возможности, чем тот и пользовался, считает Дудчак.

Ранее в среду стало известно о том, что Портнова застрелили недалеко от Мадрида, в городе Посуэло-де-Аларкон.

Портнов собирался сесть в «Мерседес», когда к нему приблизились двое или трое нападавших и произвели пять выстрелов, по меньшей мере три из которых попали ему в голову.

Портнов был заместителем руководителя администрации президента Украины Виктора Януковича — руководитель Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства с апреля 2010 года.

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