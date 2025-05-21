Полиция взяла штурмом самолет с компанией устроивших хаос на борту дебоширов

Daily Mail: Британцы устроили хаос на борту самолета и были задержаны в Аликанте

Пятеро британских туристов устроили хаос на борту летевшего в Аликанте самолета и были задержаны полицией. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, борт Ryanair выполнял рейс из Ньюкасла 18 мая. Во время полета шумная компания начала нарушать порядок, из-за чего члены экипажа заранее вызвали правоохранителей к самолету. Полиции пришлось взять дебоширов штурмом, отметило издание.

Они сотрудничали с правоохранителями и дали показания.

Ранее российский депутат из Екатеринбурга Станислав Блохин устроил дебош на борту рейса из Москвы. 4 января самолет Airbus A320 следовал из Шереметьево в екатеринбургский аэропорт Кольцово.